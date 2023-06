LIVE EK U21. Mathijssen: “Groep is enorm ambitieus” - Openda: “Ik voel me nu niet plots de ster, hé”

Union-CEO Philippe Bormans stapt uit onvrede op uit Raad van Bestuur van de Pro League: “Opzet is verkeerd en werkt niet”

Union-CEO Philippe Bormans diende gisterenavond zijn ontslag in bij de Raad van Bestuur van de Pro League. Bormans stapte uit onvrede op. “Er wordt niet geluisterd naar de bezorgdheden van de kleinere clubs”, vindt hij. “Ik hoop dat ze in de toekomst gaan nadenken over de samenstelling van de Raad van Bestuur, want dit werkt niet.”