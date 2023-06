LIVE EK U21. België tankt vertrouwen met winst in oefenpot tegen Israël - De Ketelare en co moedigen Belgian Cats aan

Eerste bod Reims voor Teuma geweigerd: waarom Union na moeilijke transfers Nielsen en Vanzeir beter een vechtschei­ding vermijdt

Teddy Teuma is er in zijn hoofd uit: hij wil naar het Franse Reims met wie hij persoonlijk al rond is. Maar op clubniveau wachten nog harde onderhandelingen: Union weigerde al een eerste bod van 2,5 miljoen euro. Hoe moet het nu verder? Teuma en zijn entourage hopen dat het niet tot een vechtscheiding komt: “Teddy wil Union absoluut door de grote poort verlaten.”