LIVE EK U21. België speelt oefenpot in en tegen Israël: wat doen De Ketelaere en co in generale repetitie voor EK?

FACTCHECK. Heeft Noa Lang gelijk en verkopen Belgische clubs echt slechter dan de Nederland­se?

“Als ik bij Ajax of PSV had gedaan wat ik de afgelopen drie seizoenen bij Club Brugge heb gepresteerd, zat ik nu bij een Europese topclub. Blijkbaar verkopen ze niet goed in België.” Aldus sprak Noa Lang. De cijfers geven hem geen ongelijk, al zeggen ze niet alles. “Ajax is eerder de uitzondering dan de regel”, zegt sporteconoom Thomas Peeters.