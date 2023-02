LIVE DORTMUND-CHELSEA. Daar is de 1-0! Adeyemi zet Dortmund op voorsprong met een heerlijke goal, hoe reageert Chelsea?

In de schaduw van Club Brugge - Benfica nemen Dortmund en Chelsea het tegen elkaar op. Chelsea begon het best aan de tweede helft, maar Adeyemi zet met een geweldige versnelling en goal Dortmund op voorsprong. Volg via deze liveblog alles op de voet.