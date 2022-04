LIVE. Dolle slotfase! Bongonda brengt Genk met een vrije trap opnieuw op voorsprong

Champions League Benzema vierde speler ooit met 14 goals in Champions Lea­gue-campagne: “Die panenka? Soms moet je voor verande­ring kiezen”

Karim Benzema was in de kraker tegen Manchester City andermaal van cruciaal belang voor Real Madrid. Met twee doelpunten, waaronder een panenka, zit hij inmiddels aan veertien goals in deze Champions League-campagne. Slechts drie spelers deden het hem voor.

26 april