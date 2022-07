LIVE. Doelman Verbruggen (Anderlecht) wellicht toch niet naar Burnley - Ricca niet naar Standard

Belgisch voetbal “‘Thuis’ vol voor de zege”: wij keken samen met Vanzeir naar Champions Lea­gue-lo­ting van Union, dat Rangers ontmoet

Union speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen de Rangers, de nummer twee uit de Schotse competitie. De heenwedstrijden staan gepland op dinsdag 2 en woensdag 3 augustus, de returns volgen een week later. Union speelt eerst ‘thuis’, al is dat aan Den Dreef in Leuven omdat het Joseph Marien Stadion niet geschikt is voor Europees voetbal. Anderlecht en Antwerp kennen hun tegenstander in de voorrondes van de Conference League.

18 juli