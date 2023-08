LIVE (do op VTM2 , 20u). Recht Racing Genk de rug tegen Olympiacos?

Genk worstelt zich dankzij flits van Bonsu Baah voorbij Cercle Brugge, dat penalty herroepen ziet

Moeilijk gaat ook. Racing Genk zag een helft af tegen Cercle Brugge, maar haalde het met het kleinste verschil in Jan Breydel. De 18-jarige invaller Christopher Bonsu Baah hielp Genk met een klasseflits, via Cercle-keeper Warleson, Genk over het dode punt heen. De thuisploeg zag in de absolute slotfase een strafschop herroepen worden door de VAR.