LIVE (do op VTM2 , 20u). Goed Genks nieuws: Trésor traint voluit mee dag voor clash tegen Olympiacos

De val van een godenkind: hoe Neymar op en naast het veld ten onder ging aan een leven als rockster

Het licht aan de Eiffeltoren mag uit. Zes jaar geleden is Neymar Jr. (31) er voorgesteld aan de fans van PSG. Club en speler zouden de hemel bestormen. Vandaag is hun haat-liefde relatie over. Neymar is getransfereerd naar Al Hilal. De val van Icarus.