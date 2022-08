LIVE (do, 19u45 op VTM4). Valencia en Fischer niet mee afgereisd naar Turkije voor duel met Basaksehir - Nacer Chadli ontbreekt bij de Turken

Buitenlands voetbal Cristiano Ronaldo, die wil vertrekken bij Manchester United, laat voor het eerst van zich horen: “De media vertellen veel leugens”

Er is al veel gezegd en geschreven over zijn vertrekwens bij Manchester United, maar één stem werd nog niet gehoord: die van Cristiano Ronaldo (37) zelf. Tot nu. In een weliswaar korte reactie op Instagram haalt de Portugese ster uit naar de media. “Van de 100 keer dat ik het nieuws haalde, klopte het maar 5 keer.”

7:46