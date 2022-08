LIVE (do, 18u45). Refaelov onderstreept belang Conference League: "Het enige wat nu telt, zijn resultaten”

Relaxed in de stoel, koffietje bij de hand.

Lior Refaelov zat goedgemutst op de vlucht richting Tallinn, Estland, voor deel één van de Europese campagne van Anderlecht. Eén die die langer moet duren, succesvoller dient te zijn, dan de teleurstelling van vorig seizoen.

Refaelov weet maar al te goed dat Anderlecht nu al voor cruciale weken staat. “De Conference League is op dit moment our main goal. Onze eerste échte uitdaging van het seizoen. Iedereen weet hoe belangrijk het is voor de club om nog eens een Europese groepsfase te spelen.”

Om die te bereiken, zal Anderlecht wel uit een heel ander vaatje moeten tappen dan vorig weekend op Cercle. Ook als de tegenstander ‘slechts’ Paide Linnameeskond heet. “Op Europees niveau zijn er nooit makkelijke matchen. Een gebrek aan focus kan ons morgen duur te staan komen”, beseft Refaelov, die tegelijk wel vertrouwen heeft in een goede afloop op Estse bodem. “Ik geloof heel hard in de visie en aanpak van de technische staf. Dat zal zijn vruchten afwerpen. Voor veel jongens is het wel nog wat wennen in het nieuwe systeem. Het vraagt tijd om alles op punt te zetten, dat is logisch. Maar tijd hebben we eigenlijk niet. Het enige dat op dit moment telt, zijn resultaten. Nu maakt het even minder uit als onze matchen niet zo leuk zijn om naar te kijken. Als de resultaten er maar zijn.”

Ook op zijn 36ste is Refaelov iemand die de spelersgroep mee bij de hand neemt. “Die jonge gasten houden me fris en scherp. Ik push hen zoveel ik kan”, lacht hij. “Ik geniet nog van elke dat ik op het trainingsveld sta. Als ervaren speler zie ik het als mijn plicht om mijn kennis en ervaring door te geven, zeker op deze momenten.”

Mogen we hem dan in de basis verwachten morgenavond? Refaelov, met een knipoog: “We hebben gisteren al met onze basiself getraind. Geloof me, ze is sterk.”

• Heenmatch derde voorronde Conference League • A. Le Coq Arena, Talinn • Aftrap: 18u45 • Scheidsrechter: David Fuxman (Isr)

