LIVE (do, 18u45). Hoedt zet de troepen op scherp: “Als je jezelf op een groter podium wil laten zien, moet je er nu gewoon staan”

Voetbal De eerste dag van De Ketelaere in Milaan: medische testen en veel zwaaien, jonge fan blijft (onbedoeld) in de kou staan

Charles De Ketelaere (21) is sinds vandaag officieel een speler van AC Milan. Gisterenavond stapte hij op het vliegtuig richting Italië, vandaag rondde hij de transfer volledig af in Milaan. Het relaas van de dag van CDK in de modestad.

2 augustus