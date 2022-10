LIVE (do, 18u45). 17-jarige Lucas Stassin traint met de A-kern - Anderlecht huldigt Evenepoel en Europa Cup II-winnaars uit 1976 voor aftrap tegen West Ham

Champions League Deel II. De emo-coach in toptrainer Diego Simeone: “Mijn dochter zegt dat ons gezin mijn leven moet zijn, niet het voetbal”

Een man die zich altijd in het zwart kleedt, is kwetsbaarder dan hij zich voordoet. Voor zijn bank gaat de Atlético-coach altijd als een bezetene tekeer, maar de Argentijnse macho spreekt ook graag met zijn hart. The Making of El Cholo, deel II. Thibaut Courtois en Yannick Carrasco hebben het van op de eerste rij meegemaakt. Hoe de emo-coach spelers met passionele speeches boven zichzelf uit doet stijgen. Hij gelooft in horoscopen. Hij heeft een turbulent liefdesleven achter de rug. En Simeone laat graag een traantje. “Hij zegt zelden: ‘Ik hou van jou’. Dat is zó moeilijk voor hem.”

