LIVE. Depay zet Nederland vanop de stip op voorsprong tegen Montenegro

Voetbal Football Talk. Mbappé valt gekwetst uit - Vines breekt sleutel­been - KVO-coach Blessin verlengt contract tot 2024

2 september Bij Frankrijk moet PSG-goudhaantje Kylian Mbappé afhaken met een kuitblessure. De spits ondervond woensdag in het WK-kwalificatieduel tegen Bosnië-Herzegovina (1-1) hinder aan de kuit en werd in de 90e minuut naar de kant gehaald. Donderdag wezen de onderzoeken een kuitblessure uit en zo werd Mbappé vrijgegeven om terug te keren naar PSG, om daar aan het herstel te werken. Wereldkampioen Frankrijk zal het dus zaterdag in Kiev tegen Oekraïne en dinsdag in Lyon tegen Finland zonder zijn steraanvaller moeten doen. Voorlopig is er geen vervanger opgeroepen.