LIVE. Denayer in beeld bij Wolves - Antwerp plots favoriet voor Stengs - Cremonese of Augsburg voor Hendry?

Jupiler Pro League KV Kortrijk zet trainer Belhocine op straat na 4 op 18

Het is nog niet eens september en daar is het eerste trainersontslag in de Belgische eerste klasse al. KV Kortrijk heeft vandaag namelijk coach Karim Belhocine (44) op straat gezet na een teleurstellende 4 op 18.

29 augustus