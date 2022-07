LIVE. Deal zou rond zijn: “Lewandowski voor 45 miljoen naar FC Barcelona” - Koulibaly (ex-Genk) maakt toptransfer naar Chelsea

Supercup Hoefkens de rust zelve voor zijn debuut: “Enkel bezig met spelers die hier zijn” - Vanhaeze­brou­ck: “Supercup wordt hier niet serieus genomen”

“De kop is eraf,” besloot adjunct-persverantwoordelijke Johan Koekelbergh vanmiddag. Carl Hoefkens blikte tijdens zijn eerste persconferentie sereen vooruit op zijn eerste officiële opdracht als hoofdtrainer, namelijk de Supercup tegen AA Gent: “Qua motivatie is dit veel meer dan een vriendenmatch.” Hein Vanhaezebrouck is dan weer kritisch voor de Belgische voetbalinstanties: “De Supercup? Het zijn de Brugse Metten.”

