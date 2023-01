LIVE DEADLINE DAY. Genk gaat met Anderlecht-target aan de haal - Paars-wit schakelt snel, maar vangt bot voor Angers-spits - Antwerp huurt OHL-middenvelder

Voetbal Lionel Messi blikt terug op akkefiet­jes bij clash met Nederland en Van Gaal op WK in Qatar: “Niet tof wat ik gedaan heb”

Lionel Messi blikt niet helemaal tevreden terug op zijn akkefietjes met Louis van Gaal en Wout Weghorst op het WK in Qatar. De Argentijnse wereldkampioen kwam Oranje tegen in de kwartfinales, een turbulente ontknoping bracht het slechtste in de wereldster naar boven. Een maand later zegt Messi er het volgende over: “Het gebeurde allemaal in het moment, ik dacht er niet over na.”

