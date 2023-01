LIVE. Deadline day draait stilaan op volle toeren: oplossing in de maak voor Sambi, Club leent Balanta uit en trekt talent van Anderlecht naar Burnley?

Rode Duivels Domenico Tedesco in pole om bondscoach te worden, Peter Bosz ook nog optie

Naast Domenico Tedesco (37) is Peter Bosz (59) de laatste overgebleven kandidaat in de zoektocht naar een bondscoach. Het is wel veelzeggend dat de Belgische bondstop gisteren in Duitsland zat om de financiële en sportieve details uit te klaren met Tedesco.

