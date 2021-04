LIVE. De Super League barst: Chelsea en Man City trekken zich als eersten terug, De Bruyne: “Goed moment om samen oplossing te vinden”

Voetbal Football Talk. KVO bevestigt dat het naar BAS trekt na licentie­wei­ge­ring - Bornauw neemt met Keulen de maat van RB Leipzig

20:39 Het bedreigde FC Keulen heeft op de 30ste speeldag in de Bundesliga een onverhoopte 2-1-overwinning behaald tegen topclub RB Leipzig. Sebastiaan Bornauw speelde centraal achterin de volledige wedstrijd bij de thuisploeg. Jonas Hector was met twee goals, in de 46e en 60e minuut, de man van de match. Tussendoor trof Amadou Haidara raak voor Leipzig.