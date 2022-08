LIVE. De Ketelaere maakt zich met eerste kreten in Italiaans nú al geliefd bij aanhang - Vlucht CDK naar Milaan was drukst gevolgde ter wereld

Community Shield Liverpool verslaat Manchester City en wint de Community Shield, De Bruyne en Haaland vinden elkaar niet

De chemie tussen topaanwinst Erling Haaland en foerier Kevin De Bruyne is er nog niet bij Manchester City. Armen gingen in de lucht. Ondertussen won Liverpool de Community Shield, de Engelse Supercup, in een match die tot tien minuten voor tijd nog alle kanten uit kon. Mo Salah en Darwin Nuñez eisten een hoofdrol op in de prestigeslag.

31 juli