LIVE. De bal rolt weer in Leuven. Kunnen Jonge Duivels hun voorsprong vasthouden?

WK voetbal WK-KWALIFICA­TIES. Eu­pen-spits Prevljak bezorgt Bosnië en Herzegovi­na drie punten - Yaremchuk van goudwaarde voor Oekraïne

10 oktober Terwijl in Italië de Nations League stilaan z'n ontknoping kent, worden in de rest van de wereld kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar afgewerkt. Een overzicht.