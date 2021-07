LIVE. Daar is de gelijkmaker! Morata scoort na knappe combinatie op korte ruimte

Voetbal Waarom superster­ren als Mbappé net vaker missen: wetenschap­per geeft inkijk in het psychologi­sche spelletje van een strafschop­pen­reeks

10:12 Italië en Spanje kijken best nog eens naar de studie van de Noorse professor Geir Jordet alvorens ze aan hun halve finale op het EK voetbal beginnen. Want een penaltyreeks, dat is om kunnen gaan met een immense druk en dus een psychologisch spelletje. En via deze tips heb je een grotere kans op slagen.