LIVE. Cyle Larin legt medische tests af bij Club Brugge - West Ham wil 23 miljoen euro neertellen voor Rode Duivel Amadou Onana, Lille wil niet meewerken

VoetbalHet belooft nog een hete transferzomer te worden. Dat de lat hoog ligt bij Antwerp, is duidelijk. Of Club Brugge Charles De Ketelaere en/of Noa Lang kan houden, wordt dat steeds minder. En welke internationale sterren, naast onder meer Romelu Lukaku, Erling Haaland en Sadio Mané, verhuizen deze zomer naar een ander team? Via deze pagina transfernieuws zit u op de eerste rij voor alle geruchten en done deals op de transfermarkt!