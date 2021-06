LIVE. Cristiano Ronaldo zet Portugal op rozen tegen Israël

Football Talk Football Talk. Anderlecht oefent tegen Ajax in het Lotto Park

12:12 Een oefenwedstrijd om naar uit te kijken voor de RSCA-supporter. Anderlecht oefent op 16 juli om 19u30 in het Lotto Park tegen Nederlands kampioen Ajax. Dat kondigden de clubs op een ludieke manier aan op Twitter. Ajax stelde de vraag wie trekt had in een oefenpot. Paars-wit reageerde affirmatief, waarna de Amsterdammers dan maar een uur voorstelden. Done deal: “We zien jullie in het Lotto Park, Ajax”.