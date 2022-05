LIVE CONFERENCE LEAGUE. Roma op voorsprong! Zaniolo scoort met subtiel opwippertje

Buitenlands voetbal Kurt Zouma, vandaag voor rechter wegens dierenmis­han­de­ling, moet zich bij aankomst weg banen langs fotografen

Vandaag verschijnt Kurt Zouma voor de rechter wegens dierenmishandeling, en elke fotograaf wilde duidelijk een glimp opvangen van de West Ham-verdediger. De Fransman werd voor de ingang van het Thames Magistrates Court in Londen met alle moeite van de wereld door het groepje van journalisten geloodst. Zouma kwam begin februari in het oog van de storm terecht nadat een video was uitgelekt waarin hij zijn eigen kat mishandelt.

24 mei