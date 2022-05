LIVE CONFERENCE LEAGUE. Mourinho zet troepen op scherp: “Feyenoord staat niet voor niets in de finale” - Rellen tussen fans en politie zorgen voor woelige nacht

Champions League LIVE. Vrolijke Hazard (met dansje) en Courtois werken open training af - Ancelotti: “Eden toont veel enthousias­me. Hij kan spelen”

Zaterdag is het zover. De finale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid. Real houdt vandaag een mediadag. Coach Carlo Ancelotti kwam al aan het woord. Hij sprak ook over Eden Hazard. “Eden is enthousiast en traint heel goed. Hij kan spelen.” Straks kunnen ook de spelers individueel worden gesproken. Volg het allemaal in onderstaande liveblog.

24 mei