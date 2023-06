LIVE CONFERENCE LEAGUE-FINALE (21u). Ultra’s Fiorentina vallen Engelse fans aan in centrum van Praag, 16 relschoppers opgepakt

KIJK. Kat Kerkhofs staat stil bij “jaar met nodige ups en downs”: “Zó emotioneel om m’n twee jongens te zien vieren”

In Istanbul zijn ze stilaan uitgefeest na de landstitel van Galatasaray. Dries Mertens (36) en Kat Kerkhofs (34) genieten al van wat vakantie - vandaag trokken ze naar een trouw (zie onder). Die vakantie was welgekomen na “een jaar met de nodige ups en downs” waarin ze hun vertrouwde leven in Napels achterlieten voor een nieuw avontuur in Turkije.