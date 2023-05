LIVE CONFERENCE LEAGUE (21u). Kunnen West Ham en Basel voorsprong vasthouden in return halve finales?

Zoveel verdienen Benteke en Vanzeir in Amerika: MLS geeft alle spelerslo­nen vrij

Altijd al eens afgevraagd hoeveel een voetballer in Amerika verdient? De Major League Soccer (MLS) heeft zijn jaarlijkse salarisgids gedeeld. Daarin staan alle lonen van elke speler in de competitie. Wat blijkt? Xherdan Shaqiri is de grootverdiener, Benteke kan tevreden zijn met een negende plaats.