LIVE. Club komt goed weg: vlak na heerlijke 0-2 van Castro-Montes kopt Depoitre tegen de paal

VoetbalVanavond kennen we de eerste finalist in de Croky Cup. Club Brugge verdedigt in eigen huis een 1-0-voorsprong tegen AA Gent. Er is echter hoop bij de Buffalo’s, want in de eigen competitie klopten ze de landskampioen tweemaal. Wie haalt het? Volg het op HLN.be en VTM 2!