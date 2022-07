LIVE. Club Brugge wil Muriqi enkel huren, speler terug naar Italië - Cullen op weg naar Burnley - Juventus heeft Di Maria beet, ook Pogba in Turijn

Genk Wouter Vrancken tevreden na zege tegen Utrecht en bespreekt situaties Bongonda, Dessers en Thorstvedt

Racing Genk heeft zich woensdagavond in Alkmaar de betere getoond van FC Utrecht. De jonkies Andras Németh en Bilal El Khannous tekenden voor de Genkse goals, terwijl Cyriel Dessers voor het eerst in de voorbereiding zijn opwachting maakte. Wouter Vrancken was na afloop te spreken over de vorderingen die zijn ploeg maakt en besprak de situaties van Bongonda, Dessers en Thorstvedt.

6 juli