LIVE. Club Brugge treft Besiktas, Genk tegen Fiorentina en AA Gent tegen Maccabi Tel-Aviv en naar IJsland in Conference League

KIJK. “Doe maar twee ex-clubs van Van Bommel en Arsenal”: onze analisten kiezen hun Champions Lea­gue-pou­le voor Antwerp

Antwerp heeft z’n plaats in de Champions League beet. De ‘Great Old’ gaat vanavond om 18 uur in Monaco de trommels voor de loting van de groepfase (live te volgen via livestream op HLN). Een blik op de mogelijke tegenstanders leert dat een ‘poule des doods’ perfect mogelijk is. Kies in onze polls onderaan welke clubs jij verkiest.