LIVE CLUB BRUGGE-BENFICA. Scott Parker verrast opnieuw en zet Odoi op het middenveld - Jarno Bertho: “Benfica heeft veel respect voor Club”

Buitenlands voetbal Guardiola heeft spijt van uitspraak over slipper van Gerrard: “Het was een belachelij­ke opmerking”

Pep Guardiola heeft zich dinsdag publiekelijk geëxcuseerd voor zijn opmerking over voormalig Liverpool-aanvoerder en clubicoon Steven Gerrard. De Spaanse coach van Manchester City liet zich vorige week even gaan na vragen over de aanklacht die zijn club aan de broek heeft hangen over het meer dan honderd keer overtreden van de financiële regels van de Premier League.