LIVE CLUB BRUGGE-BENFICA. Na gretige start ontsnapt Club meermaals aan achterstand: Otamendi kopt van dichtbij over, Rafa Silva treft de paal!

Vier teams strijden voor promotie in Challenger Pro League: wie is klaar voor 1A? En wat met beloften­teams?

Toen waren ze nog met zes. In de Challenger Pro League maken ze zich op voor de Promotion Play-offs. Wie mag zich volgend seizoen eersteklasser noemen? Maar misschien wel even belangrijk: wie is er klaar om zich eersteklasser te noemen?