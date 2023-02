LIVE CLUB BRUGGE-BENFICA. Marc Degryse: “Kans om door te stoten is miniem, maar ik vrees geen afstraffing” - Ontdek de vermoedelijke opstellingen

Club Brugge zet vanavond zijn nu al historische campagne in de Champions League verder. In de heenmatch van de achtste finales komt Benfica op bezoek. Wat verwacht onze huisanalist Marc Degryse van de match? Kijk in onderstaande video naar zijn vooruitblik: “Hier thuis moet een behoorlijk resultaat lukken. Een gelijkspel of kleine nederlaag is realistisch.” De wedstrijd is overigens LIVE te bekijken op VTM 2. De uitzending start om 20u35.