LIVE CLUB BRUGGE-BENFICA. “Kans om door te stoten is miniem, maar ik vrees morgen geen afstraffing”: Marc Degryse blikt vooruit

Voetbal eerste nationale KVK Ninove in diepe rouw na plots overlijden van voorzitter Patrick De Doncker: “Bijzonder groot verlies”

KVK Ninove is in diepe rouw. Voorzitter Patrick De Doncker is vanochtend in zijn slaap plots overleden op amper 59-jarige leeftijd. Zowel de technische staf als de spelers reageren bijzonder aangedaan op het plotse heengaan van hun voorzitter. De Doncker was niet alleen voorzitter op De Kloppers, maar ook één van de belangrijke geldschieters. De impact van zijn plotse dood op de sportieve toekomst van de club is momenteel nog onduidelijk.