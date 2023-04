LIVE CHELSEA-REAL MADRID. Hij heeft er duidelijk zin in: Thibaut Courtois dolt op training

KIJK. Marc Degryse heeft slecht nieuws voor Club Brugge: “Ik verwacht geen drama. Die plek in play-off 1 geeft AA Gent niet meer uit handen”

De reguliere competitie in de Jupiler Pro League nadert zijn ontknoping. Komend weekend vindt de slotspeeldag plaats. En spannend is het absoluut. In onze wekelijkse afspraak op maandag werpen we in HLN LIVE met Jonas Decleer en onze huisanalist Marc Degryse een blik op de situatie. Met een Club Brugge dat voor het eerst sinds de invoering in 2009 play-off 1 dreigt te missen. Degryse is zeker: “Die vierde plaats geeft AA Gent niet meer uit handen.” Hoe hard zou die klap in Brugge aankomen? Wat moet er veranderen? En wie zijn Degryses favorieten voor de titel?