LIVE CHELSEA-REAL MADRID. Courtois en co komen meteen goed weg: Kanté laat openingstreffer van dichtbij liggen!

Het verhaal van KV Oostende in eerste klasse zit er na tien seizoenen op: kustploeg gaat 0-4 de boot in tegen OHL

KV Oostende zal volgend seizoen niet meer te zien zijn in eerste klasse. Ze gingen in eigen huis met 0-4 ten onder tegen OH Leuven. De kustploeg is zo zeker van degradatie op één speeldag van het einde. De Leuvenaars hebben nog een waterkansje op een ticket voor de Europe play-offs.