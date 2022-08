LIVE. Charly Musonda Jr heeft een nieuwe club gevonden - Hauge voorgesteld bij AA Gent: "Ik sprak ook met Standard”

Buitenlands voetbal “Het is gewoon een kwestie van tijd”: Kompany vraagt om geduld na 4 op 9 met Burnley

Vincent Kompany is met Burnley in de ouverture van de derde speeldag in de Championship tegen een eerste nederlaag aangelopen. Op verplaatsing bij Watford delfden The Clarets met 1-0 het onderspit. Een vier op negen is de magere balans na drie wedstrijden, ondanks het vele balbezit.

