LIVE. Charly Musonda Jr heeft een nieuwe club gevonden - Duitse media: “Anderlecht geïnteresseerd in Zirkzee”

Jupiler Pro League Standard blijft achter met 4 op 12 na nederlaag in Westerlo: 4-2

In tropische temperaturen is een zwak Standard met 4-2 ten onder gegaan tegen Westerlo. Vetokele en Nene brachten de promovendus nog voor het uur op 2-0 en een eigen doelpunt van Laursen deed de Rouches kopje onder gaan in ‘t Kuipje. Even mocht Standard hopen toen Dussenne in de slotfase 3-2 scoorde, maar Foster maakte in de extra tijd een einde aan alle twijfels.

13 augustus