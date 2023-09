LIVE BURNLEY-TOTTENHAM. Kompany ziet Tottenham op slag van rust op voorsprong komen

LIVE TRANSFERS. Burnley huurt Mike Trésor met verplichte aankoopop­tie van 18 miljoen

De zomermercato is voorbij - toch voor de ploegen uit de grote Europese competities. Zij kunnen elders geen spelers meer kopen. In België en Saoedi-Arabië kunnen de ploegen dat wél nog even doen. Krijgen we nog opvallende transfers? Volg het de komende dagen op de voet in onderstaande liveblog!