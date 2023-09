LIVE BURNLEY-TOTTENHAM. Kompany houdt Delcroix op de bank, Al-Dakhil wel in de basis: kan Burnley de nul wegvegen?

Club Brugge treft Besiktas, Genk tegen Fiorentina en AA Gent moet naar IJsland in Conference League

Na Union met Liverpool, Linz en Toulouse in de Europa League, kennen ook Club Brugge, AA Gent en Racing Genk hun tegenstanders in de poulefase van de Conference League. Blauw-zwart speelt tegen het Noorse FK Bodø/Glimt, het Turkse Besiktas en het Zwitserse Lugano, dat gisteren nog door Union werd uitgeschakeld in de play-offs van de Europa League. AA Gent treft met Maccabi Tel-Aviv, het Oekraïense Zorya Luhansk (dat z’n thuismatchen in Polen speelt) en het IJslandse Breiðablik Kópavogur eerder anonieme tegenstanders, terwijl RC Genk het mag opnemen tegen Fiorentina, het Hongaarse Ferencvaros en het Servische FK Čukarički.