LIVE BURNLEY-SHEFFIELD UNITED. Kompany en Burnley op voorsprong: invaller Gudmundsson maakt zijn tweede van de avond

Ci­ty-coach Guardiola verwacht geen verdedi­gend Bayern: "Ze zijn gemaakt om vol voor winst te gaan”

Dinsdagavond staat er een eerste topaffiche op het programma in de kwartfinales van de Champions League. Manchester City speelt in de heenwedstrijd thuis tegen Bayern München in een finale avant la lettre. Voor de Duitsers is het de eerste wedstrijd onder coach Thomas Tuchel op het kampioenenbal. Bij de Citizens hoopt Kevin De Bruyne opnieuw te schitteren. Volg alles in aanloop naar de match in onze liveblog!