LIVE BURNLEY-SHEFFIELD UNITED. Kompany en Burnley kunnen voorlopig geen vuist maken tegen een tienkoppig Sheffield United

“Er moet een bier ter ere van hem worden gemaakt”: Engelse media lyrisch over Kompany na snelste promotie naar Premier League ooit

Hij heeft het geflikt. Dankzij een 1-2-overwinning op het veld van Middlesbrough is het Burnley van Vincent Kompany officieel de snelste promovendus ooit in de Engelse Championship. Het is wellicht de grootste triomf uit de nog jonge trainerscarrière van ‘Vince the Prince’. Niet enkel in België wordt onze landgenoot met lof overladen, ook in de Britse kranten sparen ze de superlatieven niet. Een overzicht van enkele reacties over het kanaal.