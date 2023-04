LIVE BURNLEY-QPR. The Clarets domineren eerste helft met 87% balbezit en 17 schoten, maar nog geen doelpunten

De eeuwige puber in José Mourinho: altijd op jacht naar een prijs (en zorgen dat iedereen het gezien heeft)

Je hebt trainers van Europese topclubs, die hun neus ophalen voor alles wat geen Champions League is. En je hebt José Mourinho, een puber van 60 met een tattoo van de Europa en Conference League op de arm. De trofeeënjager is met AS Roma op zoek naar z’n zoveelste gewei op de muur. Zou dat niet “very, very, very special” zijn? Een jacht waarin ook een sleutelhanger een rol speelt.