LIVE BURNLEY-QPR. Fantastische goal Benson geeft Clarets weer hoop, pakt Kompany vandaag alsnog titel?

“Een uitgesproken mening, warmbloedig en passioneel.” Islam Slimani (34) is de levenslijn van Anderlecht in een voorts grijs seizoen. Een inschatting over de meerwaarde van de Algerijn voor paars-wit. “Hij is de eerste om een grap te maken. Maar als het serieus moet zijn, móet het ook serieus zijn. Dat zien jullie aan zijn felle reacties.”