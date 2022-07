LIVE. Burnley en Wolfsburg azen op Jack Hendry van Club Brugge - Torino mikt op transfervrije Jason Denayer en polste ook Wout Faes

Red Flames Martínez bezoekt de Red Flames en heeft ze zien groeien: “Ik zou echt trots zijn als ze kwartfina­le halen”

Hoogspanning bij de Red Flames vanavond tegen Italië, dus kregen ze zaterdag hoog bezoek in Engeland. Roberto Martínez kwam en zag dat de nationale vrouwenploeg klaar is om door te stoten naar de kwartfinale. “Hun sterkte is dat ze een coach hebben die hen al lang kent”, aldus de bondscoach van de Rode Duivels en TD van de voetbalbond.

18 juli