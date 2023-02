LIVE BOLOGNA-INTER. Lukaku, die een anonieme match speelt, en z'n maats met gevleide 0-0 rust in

“Ik wil mijn familie niet in de problemen brengen door mijn voetbalpas­sie”: Marc Degryse interviewt Ivan De Witte, voorzitter van een club in de etalage

“Ik rijd minder sportief dan vroeger.” Maar op assist van Marc Degryse duwde AA Gent-voorzitter Ivan De Witte (76) nog eens stevig op het gaspedaal. En dat mág ook om klaarheid te scheppen. “AA Gent is een van de mooiste targets in Europa - we zijn geen mister nobody, hé.”