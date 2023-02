LIVE BOLOGNA-INTER. De thuisploeg klimt, kort nadat Lukaku vervangen werd, op voorsprong!

Europa League Més que un escàndol: hoe een onderzoek naar scheids­rech­ters­cor­rup­tie FC Barcelona voor zoveelste keer in vieze papieren brengt

Topaffiche op het veld vanavond voor FC Barcelona met een match op Old Trafford tegen Manchester United. Ernaast pakken donkere wolken (opnieuw) samen boven de Catalaanse grootmacht door de zaak-Negreira, met dubieuze miljoenenbetalingen aan een ex-hoge pief van het Spaanse scheidsrechterscomité. En het imago was de laatste jaren al zo geblutst. Hoe ‘Més que un club’ stilaan ‘Més que un escàndol’ is.