LIVE. Belofteninternational Lavia (ex-RSCA) bijna van Southampton - Origi legde medische testen af bij AC Milan - Bongonda traint alleen in afwachting transfer

Serie A "Als Lukaku Inter aan 20ste titel helpt, wordt hij weer onsterfe­lijk”: Italiaanse journalis­ten kaderen opvallend initiatief van ultra’s

Als het van de ultra’s van Inter afhangt, zal Romelu Lukaku niet onmiddellijk met alle liefde van de wereld worden overladen bij zijn terugkeer. Want zijn “verraad” door vorige zomer naar Chelsea te verkassen, dat is supportersgroep De Curva Nord nog niet vergeten. “Hij werd hier behandeld als een koning, nu is hij een speler zoals zovelen.” Italiaanse voetbaljournalisten die de club volgen, begrijpen het initiatief, maar zeggen ook: “Het kan snel keren.”

23 juni