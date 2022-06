LIVE. Belofteninternational Lavia (ex-RSCA) bijna van Southampton - Massimo Bruno trekt naar KV Kortrijk - Logan Bailly keeperstrainer bij Union

Voetbal jupiler pro league KVK-aanvoerder Kristof D’Haene is opnieuw topfit: “Ons doel is om zo hoog mogelijk te eindigen en vooral uit de gevarenzo­ne te blijven”

Linksachter Kristof D’Haene (32) miste de laatste vijf wedstrijden van het afgelopen seizoen door een barst in de rechtervoet. Van dat probleem is de KVK-aanvoerder ondertussen helemaal verlost en dat is er duidelijk aan te merken. D’Haene maakt een gretige indruk op training en lijkt klaar voor de competitiestart.

24 juni