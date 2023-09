LIVE BELGIË-ESTLAND (20u45 op VTM). Brabançonne neemt nieuwe start: volkslied in drie talen - Afscheid van Chadli en Mignolet

Tedesco ziet groeimarge in zijn verdediging

Tedesco wil zijn verdedigende problemen niet al te groot maken. "We hebben nog maar één goal geïncasseerd in deze kwalificatiematchen (tegen Oostenrijk, nvdr), dus zo slecht is de verdediging niet. Neen, natuurlijk is alles niet top en moeten we het in detail bekijken. Daarin moeten we nog groeien. Soms sneller of hoger druk zetten, hoe met een één tegen één om te gaan. Theate bijvoorbeeld, hij is jong en moet nog leren. Je moet ook naar meer dan louter de tegengoals kijken. Niet te veel veranderen achterin. Uiteindelijk gaat het allemaal om prestaties. Daar draait het rond."